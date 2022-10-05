شكرا لقرائتكم رابطة العالم الإسلامي تدعم التعليم لمحاربة الفقر حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - إيمانًا من رابطة العالم الإسلامي بأهمية التعليم في بناء الشعوب ومحاربة الفقر، امتدت جهودها لرعاية المسلمين وأبنائهم حول العالم. وتواصل الرابطة بقيادة أمينها العام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التعليمية للمسلمين في مناطقهم من خلال تقديم سلسلة من البرامج، بهدف نشر القيم الإسلامية، وبناء المدارس وكفالة المعلمين، وتزويد عشرات الآلاف من المسلمين بعددٍ من العلوم المختلفة بتنسيق مباشر مع حكومات تلك الدول. محاربة الفقر: كما أنه يستفيد من برامج الرابطة آلاف المعلمين ومئات الآلاف من الطلاب في مختلف دول العالم، حيث تدعم الرابطة العملية التعليمية، في سبيل رفع جودة التعليم في المجتمعات التي تعاني من الفقر، من خلال برامج المنح والإعانات الدراسية للطلاب حول العالم. نشر العلم والمعرفة: وفي مقطع فيديو متداول، يظهر جانب من تلك الأعمال الجليلة التي تقدمها الرابطة من أجل نشر العلم والمعرفة، حيث تناول المقطع جزءًا من كلمة معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد العيسى في مقر الأمم المتحدة في مناسبة سابقة قال فيه: “إن القيادة المسؤولة تدرك أن التاريخ المضيء لا يخلد إلا الأعمال النبيلة، وأن رهانات المستقبل تشملها عدة محاور من بينها التعليم، ومن هنا نؤكد على أن صناعة المعلم تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية”. وتدعم الرابطة برامج التعليم حول العالم لتشمل ذوي الإعاقة من خلال تقديم التقنية المساعدة لهم في مكان إقامتهم، بهدف مساعدتهم على تجاوز ظروفهم، إلى جانب دعم تطوير العملية التعليمية، وتأهيل الكادر التعليمي في المعاهد والمراكز التعليمية التي تملكها أو تدعمها.