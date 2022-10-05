شكرا لقرائتكم خبر 180 ألف ريال لغسيل الكلى و250 ألفا لزراعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن المنافع الجديدة لوثيقة التأمين الصحي المحدثة، ارتفعت تغطية عمليات زراعة الكلى إلى 250 ألف ريال، فيما ارتفعت بالنسبة لنفقة الغسيل الكلوي إلى 180. وبحسب مجلس الضمان الصحي فإن الوثيقة المحدثة توفر تغطية أوسع للمرضى، وأن حزمة المنافع الأساسية توفر الغسيل الكلوي والعديد من الخيارات العلاجية للمرضى.

كما تغطي الوثيقة عمليات الكلى لجميع المرضى المؤمن لهم، حيث بدأ سريات حزمة المنافع الصحية الأساسية المقدمة من مجلس الضمان على جميع وثائق المستفيدين الصادرة بدءا من 1 أكتوبر الحالي فصاعدا. وتدعم الوثيقة المحدثة مستفيدي التأمين الصحي الخاص لضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية أفضل وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير تغطية متكاملة لمرضى الكلى المزمن.

وتغطي الوثيقة اللقاحات والتنظير وخدمات الطب الاتصالي بالإضافة إلى تقديم الرعاية لمرضى السكري وعمليات جراحة السمنة المفرطة. كما تضمن تقديم الحماية الكاملة للمستفيدين من خلال تغطية المنافع الأساسية.

وأشار مجلس الضمان إلى أنه يضمن الرعاية الصحية اللازمة عبر إشراك أصحاب العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات.

تغطية الوثيقة المحدثة:







خدمات الطب الاتصالي



الوقاية من الأمراض



تقديم اللقاحات للبالغين



زيادة معايير الاستحقاق



كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة



منع المضاعفات الخطيرة والمهددة للحياة.



الحماية من التهابات الرئة والدماغ الخطيرة



أدوار الممارسين الصحيين





إعلام وتثقيف المرضى حول المنافع الجديدة.



وصف الأدوية بأسمائها وفقا للمعايير المذكورة في دليل الأدوية التأمينية.



توسيع نطاق توفير الخدمات الطبية المتخصصة وفقا للوثيقة الأساسية.



دور المستشفيات:





تحسين رحلة علاج المريض والنتائج السريرية من خلال المنافع المغطاة.



تعزيز الصحة والحماية من خلال المنافع الجديدة المقدمة.



نشر التوعية بالمنافع الجديدة وفقا للمذكور في الوثيقة.



دور الصيدليات: