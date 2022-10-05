استكمال المسارات ينهي المرحلة التجريبية لحافلات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سيتم خلال الفترة القادمة عرض مواعيد الرحلات على حساب حافلات مكة عبر «تويتر»، أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استكمال المرحلة التجريبية الأخيرة لمشروع حافلات مكة، والتي تتضمن تشغيل المسارات 3، 10، 11؛ لربط المنطقة المركزية حول المسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية بمكة المكرمة على رأسها: (حي الشهداء، الكعكية، جعرانة).

وتشمل المسارات الـ12، (200) محطة توقف؛ يمر خلالها نحو 200 حافلة مقسمة. وأشار المركز الموحد للنقل إلى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بأنظمة الحريق، والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الالكترونية التي تعرض بيانات الوجهة والتوقيت، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة, إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحرك، إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت (الواي فاي)، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وتعدّ هذه المرحلة هي الأكبر والأطول مسافة منذ انطلاق المشروع في فبراير من العام الحالي (2022), وبإنجاز هذه المرحلة تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استكملت جميع مراحل التشغيل التجريبي لمشروع حافلات مكة، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030, وشهد المشروع في كل مراحله السابقة نجاحا وإقبالا كبيرا من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.

مشروع حافلات مكة

