شكرا لقرائتكم خبر تدشين خدمة «تيسير» لقاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وكيلة رئيس شؤون الحرمين للشؤون النسائية الدكتورة نورة الذويبي أمس الأول خدمة «تيسير»، وذلك ضمن فعاليات معرض عمارة وخدمة الحرمين الشريفين.

وأوضحت الذويبي أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الالكتروني، الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للوكالة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية.

من جانبها بينت الوكيلة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية جمعة الغامدي أن الخدمة تهدف إلى تيسير التعامل مع المعاملات التقنية، حيث يتم العمل على حصر الروابط المهمة والنماذج المعتمدة والبريد الالكتروني، إضافة إلى إنشاء مكتبة مرئية تتضمن شروحات للخدمات المقدمة، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تجويد الأعمال وتحكيمها وتقويمها.

وأكدت على العمل الحثيث لمشروعات التحول الرقمي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين وتجويد الخدمات على أعلى مستوى، للرقي بالمنظومة التقنية النسائية بما يتواءم مع الرؤية المملكة 2030م.