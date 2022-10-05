الموارد البشرية بالرياض ينظم ورشة عمل عنوان ” السلامة في بيئة العمل “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع شعبة السلامة بالدفاع المدني صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “السلامة في بيئة العمل ” بهدف توعية منسوبي الفرع من الجنسين بكيفية المحافظة على بيئة آمنة داخل مقرات العمل .

تناولت الورشة المحاور التالية ” اخلاء المنشأة وانواع الطفايات وطرق استخدامها وتعريفها والتدابير وبعض الإرشادات العامة للعاملين داخل المنشآت بالإضافة إلى التطرق لمخاطر السلامة داخل المنازل وسبل الوقاية منها وتجنبها ورافق الورشة مجموعة من التطبيقات العملية والعروض المرئية وفتح المجال في نهايتها للإجابة على الاستفسارات من الحضور

حضر الورشة مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية أ. سعد الشهري ومدير ادارة الأمن والسلامة بالوزارة ومجموعة من قيادات الفرع و مايقارب من 30 موظف وموظفة من منسوبيه .

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