الأمن العام يوضح طريقة ترخيص الأسلحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، أن شُرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تتلقى طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر. وأوضح الأمن العام، أن مراحل التسجيل تشمل:خطوات ترخيص السلاح:
– حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق. – يتم إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية. – مع إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.نقل الأسلحة والذخائر:
وفي حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.
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