محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نُظمت اليوم على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م ندوة ثقافية حوارية بعنوان “المؤسسات الثقافية الرسمية: هل تصنع المشهد الثقافي أم تقيد حريته؟”، بمشاركة الدكتور سعيد المصري، والدكتور مراد القادري، وأدارها الدكتور زيد الفضيل، وذلك على مسرح القيروان بواجهة الرياض.

وأكد الدكتور المصري أن المؤسسات الثقافية تصنع المشهد وتقيده في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن المشهد الجديد في المملكة لم يُرى لولا هذا الحراك والتحول الكبير الذي يحدث الآن، حيث أن المؤسسة الثقافية أحيانًا تكون منظمة، وهذا الكيان المنظم الذي يعمل في الشأن الثقافي يعد له تعريف واسع، كما أن العمل الثقافي متنوع من سينما، وفنون تشكيلية، ومسرح وثقافة عامة، وصحافة ثقافية.

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من جانبه، أوضح الدكتور مراد القادري أن الثقافة لها معنى عام وضيق، حيث أن المعنى العام تدخل فيه كثير من الظواهر والمجالات، والضيق مرتبط أساسًا بالإبداع في مجالات مثل الموسيقى والفنون الأدائية وغير ذلك.

وتطرق القادري قائلاً: “في القِدم كان مفهوم السياسة الثقافية يتوقف على الدولة، ولكن اليوم مفهوم جديد للسياسة الثقافية نعني به عددًا كبيرًا من الفاعلين، مؤكدًا أن السياسة الثقافية تتحقق بتضافر جهود وتكامل الأدوار في جميع المؤسسات، سواءً كانت حكومية أو مدنية”.