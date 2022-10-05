شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن عن تيشرت الفريق للموسم الجديد بتصميم خاص من أديداس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النادي الأهلي عن هوية التيشرت الجديد للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، بعدما أعلن التعاقد فى وقت سابق مع شركة أديداس، بعد إنتهاء عقد الفريق مع شركة أمبرو، والتى قامت بتصميم قميص الفريق طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة، ومن المقرر أن تستمر أديداس على قميص الفريق الأحمر حتى موسم 2026.

كما ظهر القميص ببعض التعديلات الجديدة على شعار الفريق، بعد تقليص عدد نجوم دوري أبطال إفريقيا، والذي يبلغ عددهم 10 نجوم، إلى نجمة كبيرة تم وضها أسفل الشعار، مع الحفاظ على الأربع نجوم فوق الشعار، والتي ترمز إلى بطولات الفريق فى مسابقة الدوري المحلي.



مصدر بالأهلي يكشف عن ألوان القميص البديل

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن القميص الثاني للفريق سيشمل اللون الأسود، على أن يحمل القميص الثالث اللون الذهبي، على أن يتم الكشف التصميم فى وقت لاحق يحدده الفريق، كما أشار إلى أن مباراة الفريق القادمة أمام الإتحاد المنستيري التونسي، سيخوضها الفريق بالقميص الجديد للفريق.



موعد مباراة الأهلي والإتحاد المنستيري القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي الإتحاد المنستيري، فريق الأهلي المصري، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة عبر قناة الوطنية التونسية المفتوحة.