اخبار السعوديه

العدل تُعرّف بنظام الإثبات بمعرض الكتاب

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الرياض - محمد الوسيري - عزز جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في واجهة الرياض، من نشر الثقافة العدلية، عبر مجموعة من المنصات والإصدارات والمطبوعات، إضافة إلى القانونيات القائمات على الجناح.

العدل تُعرّف بنظام الإثبات بمعرض الكتاب - متابعات الخليج 365

مواعيد استقبال الزوار:

وشهد جناح الوزارة، إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمعوا إلى شرح وتعريف بنظام الإثبات، وأهدافه. يذكر أن وزارة العدل تستقبل زوارها في (جناح رقم G31 – البوابة رقم 2 – المنطقة 6) من الساعة 11 صباحاً إلى 12 صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة الـ2 ظهراً إلى 12 صباحًا.

العدل تُعرّف بنظام الإثبات بمعرض الكتاب - متابعات الخليج 365

العدل تُعرّف بنظام الإثبات بمعرض الكتاب - متابعات الخليج 365

  • # معرض الرياض للكتاب
  • # معرض الكتاب
  • # وزارة العدل
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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