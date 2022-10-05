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وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس

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وزير الطاقة : أوبك + لم تمارس سياسة عدائية بخفض

الرياض - محمد الوسيري - رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بطريقة غير متوقعة على سؤال حول العلاقات الأمريكية على خلفية قرار أوبك+ خفض الإنتاج.   وأثناء توجهه إلى الاجتماع الذي شهد قرارًا تاريخيًا بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، سألته مراسلة CNBC الأمريكية: هل قرار خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقات السعودية الأمريكية للخطر؟ وعلى الفور رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أنصحكم أن تستمتعوا بالشمس إنه يوم مشمس.

وزير الطاقة يوضح

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.

أسواق النفط

وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.

قرار أوبك +

وكان تحالف أوبك + قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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