نائب أمير نجران يكرم الفائزين في كأس الاتحاد السعودي للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران اليوم، في السباق النهائي من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2022 الفائزين بكؤوس فئات الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس محمود بن سليمان البلوي.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية بأربعة أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزع صدارة الشوط الأول وكأس الزمول العام “مبلش” لمالكه مهدي حمد اليامي، فيما انتزع كأس الزمول المفتوح “نهار” لهجن الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وحققت المطية “جزلة” لمالكها سعيد بطي المري كأس الحيل العام، فيما حققت “المملكة” كأس الحيل المفتوح لمالكها عاطف عطية القرشي.

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وشهدت منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2022 في فئة الحيل، والزمول، والماراثون انطلاق 10 أشواط، كان أبرزها هجن سيح السلم صدارة الشوطين الأول والثالث بعد فوز المطية “شديدة”، و”حذاري”، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني “نواف” لمالكه حسين مانع اليامي، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الرابع “شجاع” لمالكه عبدالعزيز معلاء السهلي، وفي أشواط الماراثون جاءت “جوري” المملوكة لسفر سالم العتيبي في صدارة الشوط الأول، وانتزع صدارة الشوط الثاني “الفايز” لمالكه سليمان سلامة الجهني.

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