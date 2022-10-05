الكويت.. الإعلان عن التشكيل الكامل لأعضاء الحكومة الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، عصر اليوم بدار يمامة، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد بارك هذا الاختيار وزوده بتوجيهاته متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح متطلعا إلى المزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه الخير للوطن وللمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
وأعلن مركز التواصل الحكومي صدور مرسوم بتشكيل الحكومة على الشكل التالي:
سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية
د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب
عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
د. أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة
حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط
د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني
الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع
عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة
د. مثنی طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة
د. محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- شولتس يقر بالخطأ الذي ارتكبته ألمانيا
- وقاية تشارك في مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي (فيديو وصور)
- اخبار الرياضه السعوديه مدرب أبها مهدد بالإقالة
- قطر تخفّض ساعات العمل الرسمية أول نوفمبر استعداداً لاستقبال جمهور المونديال
- موهبة تعلن عن بدء التسجيل في أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. الإعلان عن التشكيل الكامل لأعضاء الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.