السعوديه طارق العتيبي مديراً لفرع الهيئة العامة للمساحة بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية قراراً بتكليف المهندس طارق بن مبارك العتيبي مديراً لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.
يُذكر أن المهندس العتيبي متخصص في هندسة المساحة ونظم المعلومات الجغرافية وحاصل على الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية والإدارة البيئية من جامعة (برايتون) في المملكة المتحدة.
وتنقل طارق العتيبي، بين عددٍ من المناصب القيادية حيث عمل نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ثم مشرفاً على مبادرة التسجيل العيني في أمانة منطقة المدينة المنورة.
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