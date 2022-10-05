 وقاية تشارك في مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي (فيديو وصور)

︎ . المناطق ـ متابعات شاركت هيئة الصحة العامة (وقاية) في مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي الخامس والذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تسعى الهيئة من خلاله إلى تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية. وأقامت (وقاية) ورش عمل ضمن الجلسات الموازية المصاحبة للمؤتمر بعنوان “إدارة السلامة والصحة المهنية” و “السلامة والصحة المهنية في البيئة المكتبية”. كما شارك الرئيس التنفيذي لـ هيئة الصحة العامة (وقاية) الدكتور عبدالله القويزاني في الجلسة الحوارية التي تتحدث عن التأهب لحالات الطوارئ في بيئة العمل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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