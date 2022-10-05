سبب جلوس العبدلي على مقاعد بدلاء الأهلي أمام جدة

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كشفت مصادر عن سبب تواجد المهاجم التونسي بصفوف الأهلي، يوسف العبدلي، على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ “سبورت 24″، إلى أن تواجد العبدلي على مقاعد البدلاء أمام جدة يأتي بعد رفضه المشاركة في لقاء سابق أمام نادي أحد.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الإدارة تعاملت مع اللاعب حسب النظام واللوائح و الأنظمة الداخلية في النادي.



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Source akhbaar24

