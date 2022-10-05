“تيك توك” يجني مليار دولار من المبيعات في الأسواق الدولية

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كشف تطبيق “تيك توك” عن زيادة أرباحه 5 أضعاف في المبيعات لتصل إلى مليار دولار عبر عملياته في الأسواق الدولية العام الماضي.
وأداء الإيداعات المالية للشركة ازدهار الإعلانات الإلكترونية في المنصة ، حيث ارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية بنسبة 477٪ من 171 مليون دولار في عام 2020 إلى 990 مليون دولار العام الماضي.
وقد أصبح هذا العدد من إجمالي عدد مرات الظهور في الوقت الحالي ، استغرقته ، وحثته على فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام لتحقيقه.
وجاء أكثر من 4 أخماس مبيعات تيك توك البالغة 990 مليون دولار من الإعلانات عبر الإنترنت ، بينما المتبقي من البيع المباشر والتجارة الإلكترونية.
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Source almnatiq
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