“تيك توك” يجني مليار دولار من المبيعات في الأسواق الدولية

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كشف تطبيق “تيك توك” عن زيادة أرباحه 5 أضعاف في المبيعات لتصل إلى مليار دولار عبر عملياته في الأسواق الدولية العام الماضي.

وأظهرت الإيداعات المالية للشركة ازدهار الإعلانات والتجارة الإلكترونية في المنصة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 477 % من 171 مليون دولار في عام 2020 إلى 990 مليون دولار العام الماضي.

ووصل التطبيق إلى المليار مستخدم شهرياً العام الماضي، بعد 4 سنوات من إطلاقه العالمي، حيث حصلت على هذا العدد من المستخدمين في نصف الوقت الذي استغرقته منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام لتحقيقه.

وجاء أكثر من 4 أخماس مبيعات تيك توك السنوية البالغة 990 مليون دولار من الإعلانات عبر الإنترنت، بينما المتبقي من البث المباشر والتجارة الإلكترونية.



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Source akhbaar24

