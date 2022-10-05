إطلاق اسم “الملك عبدالله” على الباب رقم 100 بالمسجد الحرام

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عن صدور التوجيه الكريم بتسمية باب رقم (100) بالمسجد الحرام، باسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد أن التوجيه الكريم والموافقة السامية امتداد لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بإنشاء التوسعات الجليلة وتهيئة المنظومة الخدمية الراقية التي تسهم في تمكين القاصدين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وبين معاليه أن ملوك المملكة اعتنوا عناية فائقة بعمارة الحرمين الحسية والمعنوية، منذ تأسيس المملكة داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمانه من جهود جليلة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين.
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Source akhbaar24
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