تعرف على تشكيل الأهلي لمباراة جدة

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أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجاء التشكيل الأساسي للأهلي كالتالي:

حارس مرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: علي مجرشي، باستوس، فهد الحمد، عبدالباسط هندي.

خط الوسط: فرانك كوم، زياد الجهني، هشام فايق.

خط الهجوم: هيثم عسيري، عبدالله المقرن، سلمان المؤشر.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:: عبدالرحمن الصنبي، طلال عبسي، لويس غربان، رياض بودبوز، يوسف العبدلي، إياد مدني، نايف كريري، مناف أبو بابس، حسن العلي.



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Source akhbaar24

