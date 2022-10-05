العدل تُعرّف بنظام الإثبات عبر جناحها في معرض الرياض للكتاب

عزز جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في واجهة الرياض، من نشر الثقافة العدلية، عبر مجموعة من المنصات والإصدارات والمطبوعات، إضافة إلى القانونيات القائمات على الجناح. وشهد جناح الوزارة، إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمعوا إلى شرح وتعريف بنظام الإثبات، وأهدافه.
يذكر أن وزارة العدل تستقبل زوارها في (جناح رقم G31 - البوابة رقم 2 - المنطقة 6) من الساعة 11 صباحاً إلى 12 صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة الـ2 ظهراً إلى 12 صباحًا.
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