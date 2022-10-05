نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت

العدل تُعرّف بنظام الإثبات عبر جناحها في معرض الرياض للكتاب عزز جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في واجهة الرياض، من نشر الثقافة العدلية، عبر مجموعة من المنصات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الأول 1444 هـ 09 ربيع الأول 1444 هـ

1.2 مليون معتمر وإندونيسيا تتصدر الوصول فيما شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة، بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 09 ربيع الأول 1444 هـ 09 ربيع الأول 1444 هـ

23 مادة غذائية ومشروبا يمنع توريدها للمدارس منعت وزارة التعليم، 23 مشروباً ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعياً إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 09 ربيع الأول 1444 هـ 09 ربيع الأول 1444 هـ

12 مليون شجرة لتنمية 100 فيضة وروضة بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 08 ربيع الأول 1444 هـ 08 ربيع الأول 1444 هـ

جامعة الأميرة نورة تُنظّم المعرض الوطني She Codes 2022 تعتزم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تنظيم المعرض الوطني She Codes 2022 لمشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الأول 1444 هـ 08 ربيع الأول 1444 هـ

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