نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت

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العدل تُعرّف بنظام الإثبات عبر جناحها في معرض الرياض للكتاب
عزز جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في واجهة الرياض، من نشر الثقافة العدلية، عبر مجموعة من المنصات...
1.2 مليون معتمر وإندونيسيا تتصدر الوصول
فيما شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة، بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف...
23 مادة غذائية ومشروبا يمنع توريدها للمدارس
منعت وزارة التعليم، 23 مشروباً ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعياً إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب...
12 مليون شجرة لتنمية 100 فيضة وروضة
بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير...
جامعة الأميرة نورة تُنظّم المعرض الوطني She Codes 2022
تعتزم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تنظيم المعرض الوطني She Codes 2022 لمشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية...
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