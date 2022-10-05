شكرا لقرائتكم وزير الطاقة : أوبك + لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.

أسواق النفط

وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.

قرار أوبك +

وكان تحالف أوبك + قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري الـ 33 لدول منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في العاصمة النمساوية فيينا. وقفزت أسعار النفط بنسبة 1% في التعاملات الآنية مع الإعلان عن نتائج اجتماع التحالف الذي يضم كبار منتجي النفط من أوبك وخارجها وتقوده المملكة.