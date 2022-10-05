شكرا لقرائتكم وزير الطاقة : أوبك + لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.
أسواق النفط
وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.
وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.