اخبار الخليج – بالصور.. استمرار تدفق المترشحين بالعاصمة و38 خلال ساعة و20 دقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - استمر تدفق المترشحين للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة بعد أكثر من مرور ساعة على فتح باب الترشح.

ولا يزال العديد من المترشحين يقومون باستكمال إجراءاتهم، ووصل عدد الذين تم استدعائهم من قبل الموظفين 38 خلال حوالي ساعة وعشرين دقيقة.

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