اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يشارك في الجلسة الرئيسية لمنتدى الإعلام العربي في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام في أعمال الدورة الـ20 لمنتدى الإعلام العربي، الذي عُقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف، وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة.

وقد شارك سعادة وزير شؤون الإعلام كمتحدث في الجلسة الرئيسية لأعمال المنتدى تحت عنوان «الإعلام العربي.. التحولات والتأثير»، بمشاركة سعادة السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية من بينها تأثير التطور التكنولوجي على قطاع الإعلام، إضافة إلى دور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في التمهيد لتحولات جذرية في مجال الإعلام ونشر المعلومات والأخبار والفرص العربية المنتظرة في هذا المجال.

وخلال الجلسة أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أهمية وجود استراتيجية إعلامية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور أساسية أولها توفير بنية تحتية إعلامية متطورة تعتمد أحدث التقنيات، وثانيها الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في مجال الإعلام عبر بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، وثالثها ضرورة تبني رسالة إعلامية مسؤولة ومؤثرة تعزز المفاهيم الداعمة للاستقرار والتنمية والازدهار.

وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أهمية تقديم المؤسسات الإعلامية لمحتوى جيد ومتكامل، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في مواجهة التحديات، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات «الميتافيرس»، وخلق بيئة مناسبة لدعم الموهوبين في هذا المجال.

وفي ختام الجلسة شدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أهمية تحلي الإعلام العربي بالمسؤولية وضرورة تقديمه رسالة مؤثرة تحترم مفهوم الدولة الوطنية وتبني خطاب معتدل يدعو للوحدة والتعاون في المجالات كافة.