محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى البلاد فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، والوفد المرافق له، في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، تتناول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مساء اليوم لمطار البحرين الدولي، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، وسعادة السيد محمد خليل، سفير جمهورية المالديف لدى مملكة البحرين، وعدد من المستقبلين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – فخامة رئيس جمهورية المالديف يصل إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.