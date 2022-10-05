محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا، حسبما أفادت قناة”آر.تي. عربية” اليوم الأربعاء. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي ضم أقاليم لوهانسك ودونيتسك و زابوريجيا و خيرسون إلى بلاده، بعد موافقة سكانها على ذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية بها مثيرة للجدل.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بوتين يصدر مرسومًا تستحوذ بموجبه روسيا على محطة زابوريجيا النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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