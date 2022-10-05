محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تجمع معلومات حول التصريف غير المنضبط للمياه في محطات الطاقة الكهرومائية بهدف إغراق محطة زابوروجيه النووية.
ووفقا له، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت وحدة إدارة الأعمال بجمع معلومات حول قدرات محطة الطاقة النووية في حالة التصريف غير المنضبط للمياه في سلسلة محطات توليد الطاقة الكهرومائية، نحن نتحدث عن محطة كريمنشوك لتوليد الطاقة الكهرومائية ومحطة وسط دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية “.
وأضاف روغوف: “هذا يشير إلى أنه يجري التحضير للاستفزازات مباشرة متعلقة بانهيار محطة دنيبر لتوليد الطاقة الكهرومائية أو فتح السد المائي”.
وقال: “الهدف الرئيسي هو إغراق محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لإغراق المحطة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.