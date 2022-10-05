أمانة جدة تنظم ورشة قوائم طلبات التغيير والضمانات البنكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة الشؤون المالية والميزانية اليوم محاضرة داخلية لمنسوبيها بعنوان (قوائم طلبات التغيير والضمانات البنكية) وذلك ضمن سلسلة برامج تدريبية لتطوير الكوادر البشرية في الأمانة.

وافتتحت الورشة بحضور مساعد أمين جدة للشؤون المالية والميزانية أ. أحمد بن معطي الحمراني، كما شهدت حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الأمانة من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة، حيث تناولت 13 محوراً تستهدف طلبات التغيير للمشاريع بأمانة جدة والبلديات التابعة لها، شملت التعريف بـ مراحل العمليات المالية المتعلقة بالمشاريع ودورها في التنفيذ.

وتضمنت الورشة شرح آليات التمديدات المالية في حالات توقف المشاريع والاعتماد المالي، وتعديلات جداول الكميات ومراحل العمليات في حالات سحب وإنهاء المشاريع وفسخ العقود، كما قدمت تعريفاً بالمستندات اللازمة لطلبات التغيير والضمانات البنكية وطرق التأكيد على اكتمالها من النواحي الفنية، حيث شمل ذلك شرحاً لقوائم التدقيق لطلبات التغيير وكيفية التعامل معها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة.