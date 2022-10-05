شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب النصر.. الهلال مهدد بفقدان خدمات كنو لمدة عام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة كبرى داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشأن نجم الفريق والسبب وراء ذلك هو الغريم التقليدي نادي النصر.

أزمة قوية بين الهلال والنصر بسبب كنو

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن النصر قريب من فقدان محمد كنو نجم الهلال من اللعب مع فريقه مدة طويلة تصل إلى عام كامل مدته 365 يوم تحديدًا.

وأكدت المستجدات القانونية حقيقة تجميد كنو من اللعب مع نادي الهلال وذلك عقب الحديث الذي تداول خلال الساعات الأخيرة.

مشكلة كنو مع الهلال

وكان محمد كنو قد وقع على عقود انتقاله إلى النصر قبل أن يوقع على عقود إنتقاله إلى الهلال في نفس الوقت وذلك خلال يناير المنقضي عقب مباراة نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي سياق ذلك أكد المحامي سعود الرمان على أزمة كنو مع الهلال خلال تصريحات أدلى بها إلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فإن مهلة سداد غرامة قضية محمد كنو انتهت صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إعطاء مهلة إضافية للهلال تصل إلى عشر أيام فقط، وذلك من أجل تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات وذلك قبل توقيع عقوبة رسمية.

ماذا ينتظر الهلال لحل أزمة كنو

ويجب على الهلال سداد 20 مليون ريال سعودي إلى نادي النصر وذلك من أجل إلغاء العقوبة التي تنتظره نتيجة اللعب الغير نظيف.

ماذا ينتظر الهلال حال عدم سداد الغرامة المطلوبة منه؟

تغريم كنو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

غرامة على نادي الهلال لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي وغيرها الكثير.