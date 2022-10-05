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شكرا لقرائتكم 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تستعد الرياض لاستقبال سلسلة من المطاعم العالمية الشهيرة الفاخرة، بحلول نهاية العام في إطار تطوير قطاعَي السياحة والترفيه؛ بهدف تطوير المملكة كوجهة سياحية عالمية لتنويع الاقتصاد تحت خطط برنامج رؤية 2030.
ومن ضمن سلسلة كبيرة من المطاعم العالمية المقرر افتتاحها في مناطق مثل البوليفارد والبجيري في الدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي سيتم افتتاح كل من :
- L’Atelier de Joel Robuchon.
- La Cantine du Faubourg.
- Sass Cafe.
- MusicHall.
- Ninive.
- Caviar Kaspia.
- TATEL Restaurants.
- Le Grand Venise.
- Hell’s kichen by Gordon Ramsay
- Philippe Chow.
- Al Sultan Brahim.
- Café de l’Esplanade.
- Restaurant Lasserre.
- L’Atelier de Joel Robuchon.
وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان: نهدف إلى خلق تجربة استثنائية في رحلة السائح وتجربة متابعات الخليج 365 والمقيم في قطاع الأغذية في المملكة، وإحضار المطاعم العالمية إلى الرياض ومدن المملكة الأخرى سيسهم في تعزيز المكانة السياحية للمنطقة. يُشار إلى أن السعودية أصبحت محط اهتمام العلامات التجارية لسلاسل المطاعم العالمية لعدة أسباب منها تطور أذواق السعوديين وانتعاش قطاعات الترفيه.