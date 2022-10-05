شكرا لقرائتكم 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستعد الرياض لاستقبال سلسلة من المطاعم العالمية الشهيرة الفاخرة، بحلول نهاية العام في إطار تطوير قطاعَي السياحة والترفيه؛ بهدف تطوير المملكة كوجهة سياحية عالمية لتنويع الاقتصاد تحت خطط برنامج رؤية 2030.

L’Atelier de Joel Robuchon.

La Cantine du Faubourg.

Sass Cafe.

MusicHall.

Ninive.

Caviar Kaspia.

TATEL Restaurants.

Le Grand Venise.

Hell’s kichen by Gordon Ramsay

Philippe Chow.

Al Sultan Brahim.

Café de l’Esplanade.

Restaurant Lasserre.

L’Atelier de Joel Robuchon.

متابعات الخليج 365

ومن ضمن سلسلة كبيرة من المطاعم العالمية المقرر افتتاحها في مناطق مثل البوليفارد والبجيري في الدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي سيتم افتتاح كل من :من جانبه، كشف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة “يكون” الاستثمارية للمطاعم في تصريح لـ “” أن سلاسل المطاعم العالمية، المقرر افتتاحها بحلول ديسمبر، في الرياض، تضم 14 مطعمًا بينهم 5 مطاعم حاصلون على نجمة ميشلان المرموقة والتي تُمنح كدلالة على جودة الطهي الفاخر. وأكد الأمير سعود على أن ذلك يعكس أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن التطوير الشامل لقطاع الترفيه والترويج لأسلوب الحياة الفاخر ويأتي كجزء من جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، ستواصل الرياض تعزيز صورتها من خلال تبني العلامات التجارية للأكل الفاخر.