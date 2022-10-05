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14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022

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الرياض - محمد الوسيري - تستعد الرياض لاستقبال سلسلة من المطاعم العالمية الشهيرة الفاخرة، بحلول نهاية العام في إطار تطوير قطاعَي السياحة والترفيه؛ بهدف تطوير المملكة كوجهة سياحية عالمية لتنويع الاقتصاد تحت خطط برنامج رؤية 2030.

مطاعم

ومن ضمن سلسلة كبيرة من المطاعم العالمية المقرر افتتاحها في مناطق مثل البوليفارد والبجيري في الدرعية، ومركز الملك عبدالله المالي سيتم افتتاح كل من :
  • L’Atelier de Joel Robuchon.
  • La Cantine du Faubourg.
  • Sass Cafe.
  • MusicHall.
  • Ninive.
  • Caviar Kaspia.
  • TATEL Restaurants.
  • Le Grand Venise.
  • Hell’s kichen by Gordon Ramsay
  • Philippe Chow.
  • Al Sultan Brahim.
  • Café de l’Esplanade.
  • Restaurant Lasserre.
  • L’Atelier de Joel Robuchon.
من جانبه، كشف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة “يكون” الاستثمارية للمطاعم في تصريح لـ “متابعات الخليج 365” أن سلاسل المطاعم العالمية، المقرر افتتاحها بحلول ديسمبر، في الرياض، تضم 14 مطعمًا بينهم 5 مطاعم حاصلون على نجمة ميشلان المرموقة والتي تُمنح كدلالة على جودة الطهي الفاخر. وأكد الأمير سعود على أن ذلك يعكس أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن التطوير الشامل لقطاع الترفيه والترويج لأسلوب الحياة الفاخر ويأتي كجزء من جهود المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، ستواصل الرياض تعزيز صورتها من خلال تبني العلامات التجارية للأكل الفاخر.

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 - متابعات الخليج 365

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان: نهدف إلى خلق تجربة استثنائية في رحلة السائح وتجربة متابعات الخليج 365 والمقيم في قطاع الأغذية في المملكة، وإحضار المطاعم العالمية إلى الرياض ومدن المملكة الأخرى سيسهم في تعزيز المكانة السياحية للمنطقة. يُشار إلى أن أصبحت محط اهتمام العلامات التجارية لسلاسل المطاعم العالمية لعدة أسباب منها تطور أذواق السعوديين وانتعاش قطاعات الترفيه.

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 - متابعات الخليج 365

  • # الرياض
  • # مطاعم
  • # نجمة ميشلان
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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