شكرا لقرائتكم رسالة قديمة من طالب بار لمعلم يستحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

طالب بار

معلم يستحق

الرياض - محمد الوسيري - تداول مغردون رسالة قديمة أرسلها طالب ثانوي لأحد معلميه يشكره فيها على ما يبذله من عمل مخلص، وجهد جاد، ويؤكد فيها على أهمية دور المعلم ورسالته.الرسالة المتداولة ممهورة بتوقيع محمد بن علي صغير، الفائز بالمركز الأول في الثانوية العامة، حين كان طالبًا في مدرسة طلحة بن عبيدالله الثانوية، قبل عدة سنوات وأثنى فيها على معلمه مشيرًا إلى أن كل نماذج المجتمع الناجحة إنما نجحت بفضل المعلمين. وقال ناشر الصورة الدكتور منير القرني: توافق جميل، فاليوم يوم المعلم، وأثناء ترتيب أوراقي القديمة وجدت هذه الورقة والتي يعود تاريخها لسنوات طويلة رسالة فازت بالمركز الأول في مسابقة أفضل رسالة، فأين ذلك الطالب، وأين هم معلموه؟ وتابع: “العهد رحل وظل للتاريخ جميل الأثر! انشروها بين المعلمين وربما يراها محمد بعد أن صار أستاذًا!”.وتفاعل المغردون مع الصورة حيث قال أبوحمزة: “رسالة جميلة معبرة من تلميذ بار بمعلم يستحق وما أجمل ترك مثل هذه الآثار في نفوس النشء، وفقك الله أبا ملهم على اختياراتك التي تدل على مشاعرك الجياشة”.