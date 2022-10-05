شكرا لقرائتكم في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا ينسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يحتفل العالم في يوم 5 أكتوبر الموافق اليوم الأربعاء، من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تقديرًا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود في سبيل إخراج أجيال جديدة تقود إلى مستقبل أكثر نجاحًا، ويتم تخصيص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في عام 1966 بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم. واحتفت إدارات التعليم في عدد من المناطق بـالمعلمين والمعلمات خلال رحلتهم لمدارسهم، تحت شعار: “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة في الإدارة والمدارس لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ. طلاب الرياض واحتفى طلاب منطقة الرياض باليوم العالمي للمعلم، وقدم الطلاب الهدايا والورود لمعلميهم، تقديرًا واعترافًا بفضلهم، كما قدمت الطالبات في الروضة، الورود مع عبارات الحب لمعلماتهن اعترافًا وامتنانًا لتقديرهن.

مدارس تعليم حائل

واحتفلت مدارس تعليم حائل تحتفي بالمعلمين والمعلمات، وقدم الطلاب والطالبات رسائل الشكر والعرفان للمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم.

وعبر موقع تويتر تصدر وسمًا باسم اليوم العالمي للمعلم، وحرص العديد من الشخصيات العامة على تقديم التهنئة للمعلمين والمعلمات تقديرًا لجهودهم العظيمة.

تكوين مجتمع منافس

وحرص وزير التعليم يوسف البنيان، على تهنئة المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر،: أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم؛ مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم، ومشيرًا لدورهم التربوي في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن.

وكتب المذيع مفرح الشقيقي: “إلى كل معلمٍ كنّا أبناءه وإخوانه وأصدقاءه ذات يوم، في كل مراحلنا الدراسية: طبتم، وطابت حياتكم، ولكم الفضل الذي لا يُنسى، إلى كل معلم ومعلمة في الميدان اليوم: بكم تُزهر الأجيال والمجتمعات والأوطان طاب علمكم، وعملكم، وحياتكم”.

ضحيتم بأوقاتكم