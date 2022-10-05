محافظ الطائف يستقبل وفدًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، وفدًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، برئاسة المدير العام لتنمية لقطاع الثالث ومدير الوحدة الإشرافية أحمد عسيري.
وتناول اللقاء جهود الوزارة والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير القطاعات البلدية والإسكان في المحافظة.
ونوه سموه بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمنًا ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية.
ويضم وفد الزيارة للمحافظة كلًا من المدير العام لتمكين القطاع غير الربحي فوزي الثقفي، ومدير الإسكان التنموي بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الأسمري، ومدير مكتب شؤون الإسكان بالمحافظة حمدي الحليفي.
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