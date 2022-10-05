اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى جمهورية رومانيا والمقيم في برلين يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الاستراتيجية بجمهورية رومانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية رومانيا والمقيم في برلين اليوم، مع سعادة السيد لوليان فوتا، وزير الدولة للشؤون الاستراتيجية بجمهورية رومانيا، وذلك بمقر وزارة خارجية جمهورية رومانيا.

وخلال الاجتماع، أشاد سعادة السفير بالترتيبات والتنظيم الجيد لمؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، والذي استضافته العاصمة الرومانية بوخارست، والذي بدوره يعزز جسور التعاون وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم خلال الاجتماع، بحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والطاقة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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