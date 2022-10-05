اخبار الخليج – العسومي: عضويتي بالسلطة التشريعية شرط لرئاستي للبرلمان العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في تصريح ل»الأيام» أن عضويته في السلطة التشريعية شرط لاستمرار رئاسته.

جاء ذلك خلال تقدمه للترشح في الانتخابات النيابية كمترشح عن أولى العاصمة في لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة. المصدر: سارة نجيب

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