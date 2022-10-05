اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية قيرغيزستان

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية يترأس اجتماع لجنة التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج

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