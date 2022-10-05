محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في دورى أبطال أوروبا،من دور المجموعات، اليوم الأربعاء الخامس من أكتوبر 2022.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في دورى أبطال أوروبا

يقدم موقع «المناطق» بث مباشر مباراة ريال مدريد مع نظيره شاختار دونيتسك، فى لقاء في سهل نسبيا لحامل اللقب، اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 ،في إطار منافسات مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 22/23، ونعرض في التقرير التالي كافة الأمور المتعلقة بالمباراة.

ملعب مباراة ريال مدريد وشاختار

ويحتضن معلب «سانتياجو برنابيو» لقاء ريال مدريد وشاختار دونيتسك في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صدارة ريال مدريد للمجموعة السابعة

ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور، يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث يدخل الفريق اللقاء بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وصافة شاختار للمجموعة السادسة

وفي الطرف الآخر، يسعى شاختار دونيتسك تحقيق نتيجة إيجابية في ظل المستوى الفني الجيد الذي يقدمه الفريق منذ إنطلاق دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط في المجموعة السادسة.

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موعد مباراة ريال مدريد وشاختار

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في تمام العاشرة بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عبر شاشتها.

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