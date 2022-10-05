︎
.
المناطق_واس
نفذت وزارة التجارة بمنطقة الرياض، أكثر من 7,600 جولة رقابية على الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات المنطقة كافة، تم خلالها إجراء 15,759 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، الذي يرصد مستويات أسعار 278 سلعة.
وتهدف هذه الجولات، التي شملت الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات المنطقة، إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، حفظاً لحقوق المستهلك.
وتدعو وزارة التجارة، عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “تجارة الرياض” ترصد مستويات الأسعار وتنفذ أكثر من 7 آلاف جولة رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.