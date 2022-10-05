“تجارة الرياض” ترصد مستويات الأسعار وتنفذ أكثر من 7 آلاف جولة رقابية

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المناطق_واس

نفذت وزارة التجارة بمنطقة الرياض، أكثر من 7,600 جولة رقابية على الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات المنطقة كافة، تم خلالها إجراء 15,759 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، الذي يرصد مستويات أسعار 278 سلعة.

وتهدف هذه الجولات، التي شملت الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات المنطقة، إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، حفظاً لحقوق المستهلك.

وتدعو وزارة التجارة، عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

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Source almnatiq

