أكثر من 300 ألف مستفيد من منصّات “البلدية والإسكان” الرقميّة خلال سبتمبر 2022

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المناطق_واس

سجّلت منصّات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقميّة، خدمة أكثر من 300 ألف مستفيد، حيث حققت منصات “سكني” الرقمية ارتفاعا في نسبة المستفيدين تصل إلى 6% خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس 2022، بعدد إجمالي بلغ أكثر من 153 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من منصات وخدمات “بلدي” أكثر من 154 ألف مستفيد.

وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين لبرنامج سكني (199090) على أكثر من 115 ألف اتصال بمتوسط يومي تجّاوز 3837 مكالمة، وذلك للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية التي يتيحها “سكني”، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، كما سجل المركز الموحد للعناية بالعملاء بلدي (199040) أكثر من 133 ألف اتصال بمتوسط يومي تجاوز 4438 مكالمة.

واستقبل حساب العناية بالمستفيدين لبرنامج سكني على منصة تويتر خلال الشهر الماضي 25 ألف استفسار من المواطنين، للاستفسار حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية، كما تجاوب حساب العناية بالعملاء لمنصة “بلدي” على منصة تويتر خلال شهر سبتمبر الماضي مع أكثر من 21 ألف استفسار عن جميع الخدمات البلدية التي تقدمها المنصة، كما سجل تطبيق منصة بلدي 687 ألف زيارة وأكثر من 98 ألف تحميل، فيما سجل تطبيق منصة “سكني” أكثر من 108 آلاف تحميل للتطبيق خلال ذات الشهر.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشهد تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وتوفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

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Source almnatiq

