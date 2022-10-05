دانماركي وأمريكيان يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

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أعلنت اللجنة المعنية بجوائز نوبل، اليوم (الأربعاء)، فوز 3 علماء (دانماركي وأمريكيان) بجائزة نوبل للكمياء مناصفة. وقالت لجنة التحكيم إنه فاز بالجائزة كل من الدانماركي مورتن ميلدال، والأميركية كارولين بيرتوتزي ومواطنها باري شاربلس. وأوضحت أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة “لابتكارهم “الكيمياء النقرية، والكيمياء المتعامدة البيولوجية”. وبهذا الفوز يعتبر الأمريكي باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة مرتين.

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