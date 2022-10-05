أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” المكلف المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه.
وثمن سموه خلال اللقاء الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لتطوير الصناعات التحويلية ودعم الناتج والمحتوى المحلي والتوطين وتطوير اقتصاد المنطقة حتى أصبحت ولله الحمد من أهم الشركات على مستوى العالم في مجالها.
من جانبه، نوه المهندس الفقيه بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصل للشركة وأعمالها وبرامجها في المنطقة.
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Source almnatiq
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