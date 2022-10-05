حساب المواطن يعلن موعد إيداع دفعة أكتوبر

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أعلن برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الـ59 للمستفيدين، عن شهر أكتوبر 2022.
وأوضح البرنامج أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة بعد 5 أيام، أي في العاشر من الشهر الجاري.
وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدفعة (59)، داعياً المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول للمنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وبلغ إجمالي الدعم الذي أودعه البرنامج في حسابات المستفيدين منذ إطلاق البرنامج عام 2017 إلى أكثر من 130 مليار ريال.
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Source akhbaar24
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