شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يعلن جاهزية ثنائي الفريق قبل مواجهة الرائد بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب السعودي، عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة الرائد مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

سالم والعابد جاهزان لمواجهة الرائد

وشهدت التدريبات الجماعية التي خاضها الليوث أمس استعدادًا للمباراة، مشاركة آرون سالم ونواف العابد بعد انتهاء برنامجهما العلاجي، ليصبحا متاحين قبل المواجهة المقبلة.

وكان الثنائي يغيب عن مواجهات الفريق بسبب تعرضهم للإصابة وخضعوا لبرنامج تأهيلي وعلاجي قبل عودتهم مرة أخرى.

وخاض الشباب تدريباته الجماعية مساء أمس، تحت قيادة مورينو المدير الفني، حيث أدوا المران على ملعب النادي الرديف.

رئيس الشباب يحفز لاعبي الفريق قبل صدام الرائد

وحرص خالد البلطان رئيس مجلس إدارة النادي على حضور التدريبات، التي استهلها المدرب بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها للاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضعهم لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة.

ثم أقام تمارين فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، وذلك قبل أن يختتم مرانه بمناورة تكتيكية ركز خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي الاعتماد عليه في المباراة.