اخبار الخليج – «كووورة» أفضل منصة رياضية.. والدوسري: الجائزة تتويج لكل المنصات غير التقليدية

محمد بن مسعود - الدمام - عبر خالد الدوسري رجل الأعمال ومؤسس موقع «كووورة» الموقع العربي الرياضي الأول، عن سعادته وفخره بتتويج»كووورة» بجائزة أفضل منصة رقمية رياضية ضمن جوائز الإعلام العربي في دبي.

وعن الجائزة قال الدوسري أن توجه جائزة الإعلام العربي لإضافة المنصات الرقمية ضمن قائمة جوائزها، يعكس التغيرالكبير والمتسارع في الإعلام سواء كتعريف أو كممارسة فعلية وإختيار موقع «كووورة» كأفضل منصة رقمية رياضيةعربية.

وأضاف مؤسس موقع «كووورة»: التتويج ليس فقط لموقع «كووورة» فحسب، وإنما للمنصات الرقمية العربية التي لاتتبع النمط التقليدي للمؤسسات الإعلامية، بل انطلقت رقميا منذ لبناتها الأولى.

أما بشأن عبارة «الموقع العربي الرياضي الأول» وهي أيقونة موقع «كووورة»، فأشار رجل الأعمال خالد الدوسري أنتسمية الموقع لم تأتي من فراغ، بل من رسالة يؤمن بها ويتبعها من خلال العمل اليومي لفريق التحرير والمعلوماتوالمراسلين ووسائل التواصل الاجتماعي، لإيصال المعلومة والخبر للقارئ والمتصفح العربي على أكمل وجه.

مؤكدا أن الجائزة حفزت أسرة «كووورة» على مضاعفة الجهود، ورفع سقف التطلعات، ليبقى الموقع العربي الرياضيالأول دائما في مصاف أهم وسائل الإعلام العربية.