محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال، فجر الأربعاء، المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا. وذكر مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق «رويترز». لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة وكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر. وتعرضت منطقة جنوبي إيران في مطلع سبتمبر الماضي لزلزال بلغت شدته 5.5 درجة، وكان على عمق 10 كيلومترات. وفي يوليو الماضي، أدت ثلاثة زلازل فاقت شدتها 6 درجات، إلى مصرع 5 أشخاص وإصابات العشرات جنوبي إيران. وأسفر أحد هذه الزلازل عن تدمير معظم المنازل في قرية ساية خوش التابعة لمحافظة هرمزغان. وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.