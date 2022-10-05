أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: نشيد دائماً بما تحملونه من أمانة عظيمة في بناء العقول وإرساء القيم النبيلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية الرسالة العظيمة والسامية التي يؤدونها في سبيل تعليم وتربية أجيال المستقبل، ودورهم المثمر في بناء ونهضة أمتنا وازدهار حضارتها.

وأشاد في كلمة بمناسبة “اليوم العالمي للمعلم” بما يحملونه من أمانة عظيمة في بناء العقول، وإرساء القيم النبيلة، وإخلاصهم لتأدية عملهم النبيل, مشيراً إلى أن رسالتهم هي مبدأ وعقيدة مستمدّة من معلِّم البشريّة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقدم سموه الشكر للمعلمين والمعلمات نظير نجاحهم في استمرار الرحلة التعليمية وإسهامهم في تحقيق مستهدفات التعليم رؤية المملكة 2030 في ظل الحكومة الرشيدة ودعمها الكبير للعلم والتعليم في عموم المملكة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.