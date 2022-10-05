محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، 3,642 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لفرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة للرقابة على الأسواق في جميع مناطق المملكة.
وشملت الزيارات: منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 4,157 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني, داعية عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر “تجارة المدينة المنورة” تنفذ أكثر من 3600 جولة للرقابة على الأسواق ورصد مستويات الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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