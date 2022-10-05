أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من برامج الإسكان، مشيداً بما تحقق للمنطقة من مشاريع للإسكان التنموي.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية، سعياً لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقديم الحلول السكنية التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع حالة المهام المرتبطة باللجنة والمستهدفات خلال الفترة القادمة، واستعرض مشاريع الإسكان التنموي الجاري تنفيذها ونسب إنجازها، وتطرق إلى الدراسة الأولية للجنة مخالفي بنود عقد الانتفاع ومشاكل الملاك السابقين.