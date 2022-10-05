أمانة الشرقية تُنفذ مشروعات تطويرية بمحافظتي الخفجي وبقيق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من المشروعات التطويرية لطرق وشوارع محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها، ضمن أعمالها لتطوير مدن ومحافظات المنطقة، وأنسنتها وتحسين الخدمات المقدمة بما يُعزز الحياة اليومية للسكان وبرنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وشملت المشروعات سفلتة بعض شوارع حي الروضة، والخطوط المرورية لتحديد المسارات بالشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، حيث جرى عمل خطوط أرضية لطريق الأمير نايف بطول 1200 متر طولي مزدوج, وشارع الرياض بحي الريان بطول 750 متراً طولياً مزدوجاً، وشارع فاطمة الزهراء بحي المحمدية بطول 730 متراً طولياً مزدوجاً، وشارع القعقاع بن عمر بحي الياسمين بطول 500 متر طولي مزدوج، إضافةً إلى أحد الشوارع بطول 1000 متر طولي وعرض 20 متراً، مؤكدةً استمرار جهودها لتطوير محافظة الخفجي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

كما أنهت الأمانة استبدال وتركيب الأعمدة الجمالية في المنتزه العام (حديقة الممشى) بشارع القطيف بمحافظة بقيق، وذلك ضمن خطتها لإبراز الطابع الجمالي وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن.

وجرى استبدال 34 عامود إنارة تقليدي بأعمدة جديدة جمالية مزخرفة وفانوس تبلغ قوته 180 واط وبطول 5 أمتار من نوع LED الموفر للطاقة، كمرحلة أولى ضمن الخطة المعدة لاستبدال جميع الأعمدة القديمة في الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرياضة والمشي، للعمل على إبراز المظهر الجمالي لمحافظة بقيق، مشيرةً إلى أنها ستنفذ مشاريع تنموية وخدمية في المحافظة، بهدف إنشاء وتطوير مرافق وواجهات خدمية وترفيهية وتجارية وفق رؤية المملكة 2030.