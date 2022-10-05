شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الهلال يعلن تجديد عقد لاعبه موسم إضافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، بصفة رسمية واستمراره مع الزعيم بالفترة المقبلة.

الهلال يمدد عقد كويلار لمدة موسم آخر

وأكد الزعيم عبر صفحته الرسمية، على تمديد عقد الدولي الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق، لمدة عام إضافي حتى 2024.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "سأبقى هلاليًا "مصحوبًا بفيديو للكولومبي جوستافو كويلار وتدخلاته الناجحة وكذلك احتفاله بإحدى البطولات ورفع الكأس، وفي نهايته قال اللاعب كويلار وهو سعيد للغاية: "مع كثير من الحب، سأبقى هلاليًا".

واضاف نادي الهلال: "مع كثير من الحب، عام آخر مع كبير آسيا"، مصحوبة بصور من تمديد كويلار لعقده برفقة فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي".

ألقاب كويلار مع نادي الهلال

وانتقل كويلار لصفوف الهلال، قادما من فلامنجو البرازيلي في صيف 2019، وأصبح من أهم الأعمدة الرئيسية، وحصد برفقته لقب الدوري ثلاث مرات وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر مرة واحدة ودوري أبطال آسيا مرتين.